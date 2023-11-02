القاهرة الإخبارية: حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية

وقالت مرسلة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محموعة من الأطفال في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وهو ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم. وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، أمس الأربعاء، انقطاع كل خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات جديدة على مناطق متفرقة في قطاع غزة أثناء بث قناة"القاهرة الإخبارية". ووفقًا لتقرير القناة، تم سماع صوت مروحيات إسرائيلية خلال القصف على القطاع، وأشارت إلى أن هذه المشاهد تشبه تلك التي شهدناها في الساعات الأولى للاقتحام الإسرائيلي الذي وقع أمس وشهد اشتباكات عنيفة بين الأطراف باستخدام أسلحة متعددة بدءًا من المدفعية وصولًا إلى القذائف.رغم التعادل.. الأهلي يودع الدوري الإفريقي أمام صن داونز

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