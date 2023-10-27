القاهرة الإخبارية محور صدارة تريندات منصة X بعد تغطيتها المتميزة لقصف غزة

في مصر وبعض الدول العربية، بعد تغطيتها الرائعة والمتميزة للأحداث في غزة لحظة بلحظة، ورصد القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.وأشاد مغردون بالتغطية والمتابعة المتميزة للقناة التي تنقل الأحداث في كل اتجاه نقلا مباشرا على الهواء، حيث قال أحدهم: "كل شيء نراه مباشرة وكل الشكر لقناة القاهرة الإخبارية التي تنقل مباشر غزة رغم انقطاع الاتصالات والإنترنت لكن ربنا أراد الرؤية".

وقال مدون آخر: "قناة القاهرة الإخبارية عامله عظمة في التغطية التي تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتضع المشاهد كأنه في قلب الحدث من خلال نقل الأحداث بالصوت والصورة وأيضا شرائط الأخبار العاجلة".

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