القاهرة الإخبارية.. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: على إسرائيل إيقاف الحرب

نقلت فضائية"القاهرة الإخبارية"، تصريحات السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، والتي قال فيها، إنه على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

:"لن نقبل مواصلة الحرب وقتل الشعب الفلسطيني، ونحن في موقف أفضل بعد تصويت الأمم المتحدة لصالح قرار الهُدنة الإنسانية في غزة".قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ الفلسطينيين في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يقول على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطينمندوب مصر لدى الأمم المتحدة طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطينمندوب مصر لدى الأمم المتحدة طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: صوتوا لوقف العدوان الإسرائيلى ولوصول المساعدات الإنسانيةأهاب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم/الخميس/، بأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسريأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يقول أن الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة اقرأ أكثر ⮕