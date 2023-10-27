القاهرة الإخبارية.. «أطباء بلا حدود»: نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في قطاع غزة

سكرتير عام حزب الغد: ما يحدث في غزة جريمة حربأفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن منظمة أطباء بلا حدود:"نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في غزة، وفقدنا الاتصال بزملائنا على الأرض".

القاهرة الإخبارية.. مندوب فلسطين: إسرائيل انتهكت كافة مواد اتفاقية جنيفجيش الاحتلال الإسرائيلي: المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط بتهديد جويالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

دعم متواصل لإسرائيل.. تعزيز عسكري أمريكي بالشرق الأوسط..فيديوعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرا يرصد الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل في حربها في قطاع غزة . اقرأ أكثر ⮕

مسودة بيان القمة الأوروبية تشمل هدنة إنسانية وإيصال المساعدات إلى غزةذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، وذلك في مسودة بيان القمة الأوروبية المزمع عقدها اليوم. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلى العنيف على قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزةأعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن انقطاع الاتصال والأنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر| قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزةتعرض قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر الآن، القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مراسلة 'القاهرة الإخبارية': توقف مناحي الحياة في قطاع غزة.. والمستشفيات معرضة للاستهدافمراسلة القاهرة الإخبارية توقف مناحي الحياة في قطاع غزة والمستشفيات معرضة للاستهداف | مصراوى اقرأ أكثر ⮕