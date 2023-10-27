القاهرة الإخبارية.. حركة حماس: يجب ألا نترك غزة وحدها فى هذه الليلة بالذات

وتأتي في إطار سلسلة الإبادة الجماعية التي يرتكبها"نتنياهو" ضد أهلنا وشعبنا فى قطاع غزة، غزة التي أدت منذ اليوم الأول ما عليها وأكثر، وقدمت كل ما هو مطلوب منها وأكثر، سواء بعملها المُقاوم وهذا الإبداع فى أعمال المجاهدين والمقاومين حتى الآن، أو فى صمود وصبر واحتمال شعبنا، غزة التي تؤمن بالمقاومة وتدعمها بكل ما لديها، لكن الآن الدور على بقية أبناء شعبنا الفلسطيني قبل أن نخاطب الأمة بمختلف مكوناتها.

وتابع:"المطلوب الآن في هذة الليلة بالذات هو مزيد من العطاء، ومزيد من الإصرار، ومزيد من التحرك في الميدان، نحن ندعو أبناء شعبنا في كل مدن الضفة الغربية ومخيماتها وقراها إلى التحرك العاجل للتظاهر في كل الساحات والأماكن، والذهاب في نقاط الاشتباك مع هذا الاحتلال".

وأكمل:"يجب ألا نترك غزة وحدها في هذة الليلة بالذات، وأن تقوم كل جهة وفصيلة وكل فرد من أبناء الضفة الغربية بما هو قادر عليه، هذا وقت وزمن حملة السلاح سواء كان سلاح رسميًا أو سلاح مقاومة أو سلاح فردي، وهذا أوان العمل المباشر، وليس زمن الإنتظار والتردد، تحركوا يا إخواننا وأحبابنا وأهلنا، لن نخسر بإذن الله، وإننا منتصرون بإذن الله، مهما كانت الأثمان التي ندفعها من أجل تحرير بلادنا وأرضنا وقدسنا".القاهرة الإخبارية.. headtopics.com

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