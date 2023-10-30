القاهرة ومفاتيح الحل.. مأساة المدنيين وأزمة نتنياهو

، تجاوز عددهم 8 آلاف، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بجانب حالة دمار غير مسبوقة، بجانب محاولات الاجتياح البرى التى لم تعد مطروحة، مع وجود مطالب دولية، وأيضا كون الاجتياح البرى عملية غير مأمونة فى ظل تقارير عن خسائر واضحة فى صفوف الاحتلال، وغياب أى تقارير عن حجم ما تحقق فى صفوف الفصائل.

نتنياهو فى مأزق.. يبرر الهجوم البرى لاستعادة الأسرى.. رئيس وزراء إسرائيل يعترف بالفشل ويلقى باللوم على الاستخبارات:لم يحذرنى أحد والمخابرات المسئولة.. الحرب ستكون طويلة وصعبة.. وتظاهرات أمام منزله مطالبة برحيلهميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة..

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد headtopics.com

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

أكرم القصاص يكتب: القاهرة ومفاتيح الحل.. مأساة المدنيين وأزمة نتنياهودخل الصراع أسبوعه الرابع، ويتواصل العدوان على غزة، من دون أفق، يتحرك بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة بدافع الانتقام، ولم يحقق أيا من أهدافه غير قتل المزيد من المدنيين وتدمير غزة، فى حرب إبادة واضحة اقرأ أكثر ⮕

'القاهرة الإخبارية' تسلط الضوء على انتهاكات إسرائيل ضد غزة.. 'كل شيء مباح في الحرب' شعار يرفعه الاحتلال في وجه الشعب الفلسطيني.. وأهالي الأسرى الإسرائيليين يحتجون أمام منزل نتنياهو مرددين: 'وقت الصبر قد نفد'سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على استمرار جرائم الاحتلال ضد أهالى غزة، واحتجاج أهالي الأسرى الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو، حيث قال تقرير لقناة القاهرة الإخبارية ' مستخدما جميع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة.. اقرأ أكثر ⮕

بايدن يتصل بنتنياهو ومستشار الأمن القومي الأميركي يقول: قتل آلاف المدنيين في غزة مأساة حقيقيةأفادت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية التصعيد العسكري والعملية البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بعد 23 يومًا من القصف الوحشي على غزة.. متى يستيقظ العالم لإنهاء المأساة؟ركز تقرير لقناة 'القاهرة الإخبارية'، اليوم الأحد، على مأساة غزة بعد أكثر من 3 أسابيع من القصف الوحشي والدمار غير المسبوق على القطاع الأعزل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

بايدن يجري اتصالا طارئا مع نتنياهو بشأن حماية المدنيين الفلسطينيينتعقب وإطلاق سراح ما يقدر بنحو 200 شخص أخذتهم حماس اقرأ أكثر ⮕

الفصائل الفلسطينية تقصف أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيينقصفت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين، وفقا لنباء عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. اقرأ أكثر ⮕