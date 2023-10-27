القاهرة الإخبارية.. إعلام فلسطيني: تجدد القصف بمحيط المستشفى الإندونيسي

سكرتير عام حزب الغد: ما يحدث في غزة جريمة حربأفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي العنيف تجدد على محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.سكرتير عام حزب الغد: ما يحدث في غزة جريمة حربالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالمتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

سكرتير عام حزب الغد: ما يحدث في غزة جريمة حربأفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي العنيف تجدد على محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.سكرتير عام حزب الغد: ما يحدث في غزة جريمة حربالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالمتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

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إعلام فلسطيني: تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن إعلام فلسطيني يقول، إن هناك تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على محيط المستشفى لإندونيسي شمال قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلى العنيف على قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يكثّف إطلاق القنابل المضيئة في حي الشيخ رضوان ..فيديوعرضت فضائية القاهرة الإخبارية ، نبأ عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني يقول “جيش الاحتلال اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر| قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزةتعرض قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر الآن، القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلى على معبر رفح من الجانب الفلسطينىأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. اقرأ أكثر ⮕

تجدد القصف الإسرائيلى على معبر رفح من الجانب الفلسطينىأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. اقرأ أكثر ⮕