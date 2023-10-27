القاهرة الإخبارية.. واشنطن بوست: إدارة بايدن قلقة من تداعيات هجوم بري بغزة

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي ببيت حانون وشرق البريجأفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن جريدة"واشنطن بوست" الأمريكية، قول مسؤولين أمريكيين، إن إدارة بايدن قلقة من تداعيات هجوم بري واسع بغزة، وتشكك في تحقيق هدفه المُعلن.وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري واسع.

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي ببيت حانون وشرق البريجأفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن جريدة"واشنطن بوست" الأمريكية، قول مسؤولين أمريكيين، إن إدارة بايدن قلقة من تداعيات هجوم بري واسع بغزة، وتشكك في تحقيق هدفه المُعلن.وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري واسع.القاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طابامصادر: الصاروخ استهدف مبنى إسعاف طابا والمبنى السكنى لإدارة المستشفى

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واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين: إدارة بايدن قلقة من تداعيات هجوم بري واسع بغزة وتشكك في تحقيق هدفهأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تقول إن إدارة بايدن قلقة من تداعيات هجوم بري واسع بغزة وتشكك في تحقيق هدفه المعلن اقرأ أكثر ⮕

واشنطن بوست: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل عمليات محدودة بغزة بدلا من هجوم بري واسعذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من إسرائيل "عمليات جراحية اقرأ أكثر ⮕

واشنطن بوست: إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في الهجوم البريواشنطن بوست إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

واشنطن بوست: إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في الهجوم البريواشنطن بوست إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مداهمة برية محتمله بشمال قطاع غزة خلال ساعاتأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال يستهدف الوصول لأماكن المحتجزين بغزة اقرأ أكثر ⮕

تصعيد خطير.. بايدن يدرس توجيه ضربة لـ حزب اللهذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتعرض لضغوط متزايدة لضرب الجماعات المسؤولة....... اقرأ أكثر ⮕