القاهرة الإخبارية.. «الصحة العالمية»: فقدنا الاتصال بموظفينا في قطاع غزة

القاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالمتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

القاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالمتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

القاهرة الإخبارية: انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزةأعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن انقطاع الاتصال والأنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن منظمة الصحة العالمية تقول إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنسانى. اقرأ أكثر ⮕

دعم متواصل لإسرائيل.. تعزيز عسكري أمريكي بالشرق الأوسط..فيديوعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرا يرصد الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل في حربها في قطاع غزة . اقرأ أكثر ⮕

مراسلة القاهرة الإخبارية : انقطاع الاتصال والإنترنت كليًا عن قطاع غزة ..فيديوأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل بانقطاع الاتصال والإنترنت بشكل كامل عن قطاع اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر| قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزةتعرض قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر الآن، القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلى العنيف على قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕