الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

ظهر ذلك في مقطع فيديو تصدر مؤخرًا منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك موقع تيك توك حيث يتقدم رجلًا - يرتدي عباءة ومعه مصلية حمراء- حشود من الفلسطينيين وهم يسيرون إلى الأمام وفي المقابل تتراجع القوات الإسرائيلية إلى الوراء. @_pales_tine_ #اخبار_فلسطين_الان #غزه_الان ♬ موطني - مراد السويطي هدنة إنسانيةوفي سياق متصل، أفاد مصدر إسرائيلي أن تل أبيب على استعداد لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة في غزة لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل، وفقًا لموقع العربية.

كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس على تأييده لتعليق القتال بشكل مؤقت في قطاع غزة لإخراج الرهائن، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتمكين المزيد من جرحى غزة لتلقي العلاج. فيما طالبت أيضًا الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بغالبية كبيرة بضرورة الحصول على هدنة إنسانية فورية.

