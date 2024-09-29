الفقي: سعر البنزين يجب أن يعكس التكلفة الحقيقية وتقليل الدعم تدريجياً

عمرو أديب يقلد احتفالية رامي ربيعة وعمر كمال بعد ركلتي الترجيح: بتتريقوا علينا.. اشربواوزير الخارجية: مصر لن تتسامح مع التهديدات الوجودية من سد النهضةنشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 3:43 ص | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 3:45 ص

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج"الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة"MBC" مصر" مساء السبت، أن البنزين 95 لم يعد مدعوما، في حين لا يزال الدعم على بنزين 80 و 92، بالإضافة إلى السولار.

سعر البنزين دعم المحروقات كارت البنزين فخري الفقي محروقات

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