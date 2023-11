الفنان الهولندى يوهانس فيرمير رسم لوحاته داخل غرفتين بمنزله.. صور

جميع المشاهد التي جسدها الفنان الهولندي في لوحاته جرى رسمها في غرفتين صغيرتين ضمن منزله في دلفت الهولندية، إذ يظهر نفس الأثاث والديكورات في ترتيبات مختلفة، وكثيرًا ما صور نفس الأشخاص وكان معظمهم من النساء.اكتُشف فيرمير من قبل جوستاف فريدريك واجن وثيوفل ثوري برغر، عندما نشرا مقالًا يحتوي على 66 صورة لفيرمير على الرغم من أن 34 لوحة فقط تُنسب إليه اليوم واتسعت شهرة فيرمر منذ ذلك الحين ليصبح معروفًا بصفته واحدًا من أعظم الرسامين في العصر الذهبي الهولندي.

لم يسافر فيرمر إلى الخارج قط، وكذلك فعل العديد من الفنانين الهولنديين في العصر الذهبي أمثال رامبرانت وفرانز هالزن، وكان فيرمير كما رامبرانت تاجرًا ومقتنيًا متعطشًا للأعمال الفنية. وقد كان فيرمير متخصصًا في رسم المشاهد الداخلية المنزلية لحياة الطبقة الوسطى، ولم يكن ثريًا، فقد ترك زوجته وأطفاله غارقين في الديون عند وفاته.أصبح فيرمير عضوًا في نقابة القديس لوك في 29 ديسمبر من عام 1653، وهي جمعية تجارية للرسامين، وتوضح سجلات النقابة أن فيرمر لم يدفع رسوم الانتساب المعتادة ولم يكن فيرمير الوحيد الذي واجه ظروفًا مالية صعبة فقد كانت سنة الطاعون والحرب والأزمة الاقتصادية، إضافة إلى معاناة مدينته دلفت في عام 1654 من الانفجار الرهيب المعروف باسم رعد دلفت الذي دمر جزءًا كبيرًا منها.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: ظهور صادم لـ محمد رمضان بقميص شبك .. شاهدأثارت ابنة الفنان محمد رمضان الجدل بنشرها عدة صور تكشف عنها لأول مرة مع والدها وظهر

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: «أولاد حريم كريم» مهدد بالرفع من السينمات بسبب ضعف الإيراداتحقق فيلم أولاد حريم كريم بطولة الفنان مصطفى قمر إيرادات ضعيف داخل شباك تذاكر السينمات المصرية.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: مشاهد حصرية من مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة.. «المرضى في كل مكان»حصلت 'بوابة أخبار اليوم' على صور خاصة من داخل مستشفى شهداء الأقصى، الواقعة في دير البلح وسط قطاع غزة، والذي يأوي الآلاف من جرحى غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع بأكمله.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: بشخصية عالم أزهري.. تفاصيل شخصية أحمد حاتم فى فيلم 'المنبر'بدأ الفنان أحمد حاتم تصوير كواليس فيلمه السينمائي الجديد الذى يدعى «المنبر»، حيث انطلق تصويره من داخل منطقة الحطابة بالقاهرة ،

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: ربنا ينصر الشعب البطل.. رامي جمال يعلن دعم الفلسطينيين في غزةعلق الفنان رامي جمال، على الاوضاع داخل غزة، بعد استمرار القصف، عبر حسابه على انستجرام. وكتب: “حبايبي الشعب الفلسطيني البطل ربنا ينصركم ويتولاكم”.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يثير الجدل بتغريدة عن غزة وفلسطين اللتين تتعرضان للقصف والتدمير على يد إسرائيل .. فمنذ أسابيع أطلّ العالم الهولندي ..

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕