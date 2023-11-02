الفنان الهولندى يوهانس فيرمير رسم لوحاته داخل غرفتين بمنزله.. صور

جميع المشاهد التي جسدها الفنان الهولندي في لوحاته جرى رسمها في غرفتين صغيرتين ضمن منزله في دلفت الهولندية، إذ يظهر نفس الأثاث والديكورات في ترتيبات مختلفة، وكثيرًا ما صور نفس الأشخاص وكان معظمهم من النساء.اكتُشف فيرمير من قبل جوستاف فريدريك واجن وثيوفل ثوري برغر، عندما نشرا مقالًا يحتوي على 66 صورة لفيرمير على الرغم من أن 34 لوحة فقط تُنسب إليه اليوم واتسعت شهرة فيرمر منذ ذلك الحين ليصبح معروفًا بصفته واحدًا من أعظم الرسامين في العصر الذهبي الهولندي.
لم يسافر فيرمر إلى الخارج قط، وكذلك فعل العديد من الفنانين الهولنديين في العصر الذهبي أمثال رامبرانت وفرانز هالزن، وكان فيرمير كما رامبرانت تاجرًا ومقتنيًا متعطشًا للأعمال الفنية. وقد كان فيرمير متخصصًا في رسم المشاهد الداخلية المنزلية لحياة الطبقة الوسطى، ولم يكن ثريًا، فقد ترك زوجته وأطفاله غارقين في الديون عند وفاته.أصبح فيرمير عضوًا في نقابة القديس لوك في 29 ديسمبر من عام 1653، وهي جمعية تجارية للرسامين، وتوضح سجلات النقابة أن فيرمر لم يدفع رسوم الانتساب المعتادة ولم يكن فيرمير الوحيد الذي واجه ظروفًا مالية صعبة فقد كانت سنة الطاعون والحرب والأزمة الاقتصادية، إضافة إلى معاناة مدينته دلفت في عام 1654 من الانفجار الرهيب المعروف باسم رعد دلفت الذي دمر جزءًا كبيرًا منها.
مصر عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕