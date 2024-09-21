الفصائل الفلسطينية تستهدف منزلين يسكنهما جنود إسرائيليون في رفح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن الفصائل الفلسطينية، حيث قامت الفصائل باستهداف منزلين بداخلهما عدد من الجنود الإسرائيليين بـ4 قذائف وأوقعناهم قتلى وجرحى شرق حي التنور بمدينة رفح الفلسطينية.

وكشفت الفصائل الفلسطينية رصدها هبوط مروحيات للإخلاء قرب المنزلين اللذين تم استهدافهما شرق حي التنور بمدينة رفح الفلسطينية. ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

فلسطين، إسرائيل، غزة، قصف، شهيدون

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