الفصائل الفلسطينية: استهداف قوة للاحتلال جنوب غزة بقذيفة «آر بي جي»

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء، ارتفاع مأساوي في حصيلة الضحايا الذين خلفهم العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية. ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة، ارتفع عدد الشهداء إلى 8850 شهيدًا، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 24 ألف شخص.أما فيما يتعلق بالضفة الغربية، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 130 شهيدًا، والجرحى إلى 2100 منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

وأكدت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين، مما يبرز تأثير العنف الهائل على الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع الفلسطيني.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: القاهرة الإخبارية: استهداف قوة للاحتلال جنوب غزة بقذيفة 'آر بى جى'أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف قوة للاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك جنوب غزة بقذيفة 'آر بي جي'.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: فصائل فلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية في بيت حانون بقذيفة صاروخيةأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف قوة إسرائيلية في بيت حانون بقذيفة أطلقت من مسيرة.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: فصائل فلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية في بيت حانون بقذيفة صاروخيةأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف قوة إسرائيلية في بيت حانون بقذيفة أطلقت من مسيرة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: فصائل فلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية في بيت حانون بقذيفة صاروخيةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' في نبأ عاجل لها، بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف قوة إسرائيلية في بيت حانون بقذيفة أطلقت من مسيرة.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: فصائل فلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية في بيت حانون بقذيفة صاروخيةأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف قوة إسرائيلية في بيت حانون بقذيفة أطلقت من مسيرة.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: المقاومة الفلسطينية فى غزة تستهدف مدرعة إسرائيلية وقوة راجلة فى حى الزيتونأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، استهداف قوة مدرعة وقوة راجلة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة السموني بحي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕