الفجر الرياضي يرصد.. الزمالك لا يعرف الحفاظ على الشباك في 50 يوما و7 مباريات (أرقام)

خاض فريق الزمالك 7 مباريات خلال الموسم الجاري، بواقع مباراتين في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، وكذلك 5 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ولم يعرف لاعبو الزمالك طريقا للحفاظ على نظافة شباكهم خالية من أهداف المنافسين خلال جميع المباريات التي خاضها الفريق في الموسم الحالي.ملخص أخبار الزمالك اليوم.. هزيمة للقدم وفوز في السلة وابتعاد صفقة الأهلي من القلعة البيضاء

وتعد المباراة الودية التي خاضها فريق السكة الحديد أمام الزمالك في السابع من شهر سبتمبر الماضي، هي آخر مباراة التي نجح الزمالك في الحفاظ على شباكه فيها. استقبلت شباك فريق الزمالك خلال المباريات السبعة الماضية 10 أهداف، فيما سجل لاعبي الزمالك 15 هدفا في مرمى المنافسين.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة".. headtopics.com

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