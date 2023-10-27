الغزو البري لغزة.. سيناريوهات محتملة وعواقب كارثية تهدد الشرق الأوسط

وكالات:تمر المنطقة بأحداث متسارعة بعدما شنت حماس هجوما مفاجئا على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، في 7 أكتوبر.وهددت إسرائيل منذ هجوم حماس، بغزو قطاع غزة بريا، في خطوة تثير قلق دولي لما قد يتبعها من تصعيد خطير في المنطقة.وأعلنت حركة حماس قبل ساعات شن إسرائيل أعنف قصف من مختلف الجبهات على قطاع غزة، في وقت أشارت فيه تقارير إسرائيلية إلى أن تلك الخطوات تأتي تمهيدا لاجتياح إسرائيل لقطاع غزة بريا.

ويتوقع القادة العسكريون الإسرائيليون أن تحاول حماس عرقلة تقدمهم من خلال تفجير بعض الأنفاق مع تقدم الإسرائيليين فوقها، ومن خلال تفجير القنابل المزروعة على جوانب الطرق وتفخيخ المباني. وتخطط حماس أيضا لنصب كمائن للقوات الإسرائيلية من الخلف من خلال الخروج فجأة من فتحات الأنفاق المخفية المنتشرة في شمال غزة.

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