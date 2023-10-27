الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

وكتب ابراهيم سعيد لاعب الأهلى السابق عبر حسابه علي فيسبوك"شيكابالا الاسوأ في مباراة إنبي والزمالك والغريبه فيه ناس بتطلب انه يروح المنتخب".

أحمد أمين أوفا، لاعب إنبي الهدف أحرز الثاني في شباك الزمالك في الدقيقة 67 من عمر المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

3 غيابات تثير قلق صن داونز قبل لقاء الأهلي فى الدورى الأفريقىنشر ماهر همام نجم الأهلي السابق تصريحات مركوينا المدير الفني لصن داونز قبل لقاء الأهلي. اقرأ أكثر ⮕

شوبير يعلن أول الراحلين عن نادي الزمالككشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن الراحلين عن نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل. اقرأ أكثر ⮕

أسرار شعب النعام ذى الـ3 أصابع فى القدم.. فيديوهناك العديد من المجتمعات الغريبة التي تتميز بعادات غريبة، ومن ضمن هذه المجتمعات الغريبة «شعب النعام» اقرأ أكثر ⮕

مهاجم الزمالك السابق: شيكابالا يستحق الانضمام إلى منتخب مصريرى أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، أن فكرة ضم شيكابالا لصفوف منتخب مصر أمرًا جيدًا. اقرأ أكثر ⮕

صراع بين برشلونة وريال مدريد لضم نجم أرسنالكلاسيكو مثير بين برشلونة وريال مدريد وذلك من أجل ضم نجم أرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم الخط الأمامي لكل منهما. اقرأ أكثر ⮕

محمد فضل: تامر مصطفى لعب مباراة الزمالك بتكتيك معين لتحقيق الفوزقال محمد فضل نجم الأهلي السابق أن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، لعب مباراة الزمالك بتكتيك معين و نجح في تحقيق الفوز. اقرأ أكثر ⮕