العناية السليمة بالحروق ضرورية لتحسين النتائج الجمالية والوظيفية

قال الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة الأزهر، إن العناية السليمة بعد ال حروق تلعب دورًا حيويًا في تحسين النتائج الجمالية والوظيفية، موضحا أن تقييم الوضع بعد مرور ستة أشهر هو أمر ضروري.
وأكد أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج"البيت"، المذاع على فضائية"الناس"، اليوم الخميس، أن الشكل قد يكون مزعجًا للمريضة، مشيرًا إلى أهمية متابعة حالة الأوتار، إذا كانت هناك مشاكل وظيفية مرتبطة بالأوتار، فقد تستدعي الحالة تدخلًا جراحيًا لتسليك الأوتار المتضررة.
وأكد، أن هذه القرح تحدث عادة لدى الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة في الفراش، مثل كبار السن أو المصابين بشلل، نتيجة الضغط المستمر وعدم الحركة، ما يؤدي إلى نقص تروية الأنسجة وتدهور حالتها. وأكد أن العلاج يعتمد على درجة القرحة ونتائج الفحوصات، مشيرًا إلى وجود عدة خيارات علاجية، منها استخدام ضغط سلبي لتنظيف الجروح ومنع تكاثر الميكروبات، وفي الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى عمليات جراحية تشمل استخدام شرائح جلدية أو ترقيع موضعي.
وأوضح أهمية الرعاية التمريضية في الوقاية والعلاج، من خلال تقليب المريض بشكل دوري واستخدام مراتب هوائية خاصة تساعد على توزيع الضغط بشكل متساوٍ، ما يسهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل فرص حدوث القرح."الزراعة" تزف بشرى سارة حول الطماطم بعد ارتفاع أسعارها 400%.. فيديو
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