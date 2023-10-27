العفو الدولية: بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة

المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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«العفو الدولية»: المدنيون في غزة معرضون لخطر غير مسبوقأعلنت منظمة العفو الدولية أنة بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ ع اقرأ أكثر ⮕

'العفو الدولية' تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار في غزةالعفو الدولية تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين في غزة اقرأ أكثر ⮕

'أطباء القاهرة' تطلق مبادرة 'توثيق' لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدوليةأطلقت نقابة أطباء القاهرة مبادرة توثيق لرصد جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، باستخدام القنابل والأسلحة المحرمة دوليا تمهيداً لملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕

مفوضية حقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب عبر العقاب الجماعي على غزةمفوضية حقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب عبر العقاب الجماعي على غزة اقرأ أكثر ⮕