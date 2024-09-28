العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يلغي بند التقيد بأرضي و4 أدوار كحد أقصى

مصدر حكومي : العودة للعمل ب قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يلغي بند التقيد بأرضي و4 أدوار كحد أقصىوكيل الأزهر: ما يحدث في فلسطين ولبنان يؤكد وحشية وبربرية الصهاينة

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلق مصطلح"التجلي الأعظم" على مشروع تطوير منطقة سانت كاترين، مشيرا إلى أن الرئيس يتابع المشروع بشكل شخصي. وأوضح أن العمل جار على ربط سانت كاترين بالسياحة في جميع دول العالم، بما في ذلك ماليزيا وإفريقيا وأمريكا، لافتا إلى أن"بعض مسلمي أمريكا طلبوا قضاء يومين في سانت كاترين قبل الذهاب لأداء العمرة في مكة المكرمة وفي طريقهم للعودة، وهي خطة مطروحة للدراسة وتحظى بطلب عظيم جدا من جميع دول العالم".

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