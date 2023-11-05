العقاب المصرى: نوع مهدد بالانقراض

أو العقاب المصرى يعتبر من الأنواع المهددة بخطر الانقراض، وهو عقاب صغير من أسرة عقبان العالم القديم يتواجد في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وهو الوحيد المتبقي من جنسه

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ELBALADOFFİCİAL: نجل العالِم حسين الزناتى : الطفل المصرى أذكى وأقوى من اليابانىقارن نجل العالم المصرى حسين الزناتى، الذى ولد وعاش فى اليابان بين الطفل المصرى واليابانى.............

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YOUM7: وزير الخارجية: مصر تبذل كل ما فى وسعها لضمان استقبال المساعدات وإدخالها لغزةقال سامح شكري وزير الخارجية، إن سياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والأبرياء والمنشآت المدنية والطبية وفرق الإنقاذ، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم

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AKHBARELYOM: كلوب : لم أفكر في رحيل صلاح عن ليفربول.. ونونيز يتطورجدد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رفضه التام لفكرة رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن الريدز، موضحا أنه لم يفكر ولو لحظة في رحيل النجم المصري.

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AKHBARELYOM: كلوب: لم أفكر في رحيل صلاح عن ليفربول.. ونونيز يتطورجدد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رفضه التام لفكرة رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن الريدز، موضحا أنه لم يفكر ولو لحظة في رحيل النجم المصري.

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YOUM7: سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 3-11-2023 فى البنوك المصريةاستقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 3-11-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 98.78 جنيه للشراء و99.80 جنيه للبيع..

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