العظماء السبعة يبدأون عملية (هيروشيما) لترويض الوحش

وكالات: كشفت وثيقة لمجموعة السبع أن الدول الصناعية السبع ربما توافق اليوم الاثنين على مدونة سلوك للشركات التي تعمل على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى تخفيف المخاطر وسوء الاستخدام المحتمل للتكنولوجيا. وحسب رويترز، أظهرت الوثيقة أن مدونة قواعد السلوك الطوعية ستشكل علامة بارزة لكيفية إدارة الدول الكبرى للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية والمخاطر الأمنية.

وجاء في وثيقة مجموعة السبع أن الكود المكون من 11 نقطة "يهدف إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والمأمون والجدير بالثقة في جميع أنحاء العالم وسيوفر إرشادات طوعية للإجراءات التي تتخذها المنظمات التي تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، بما في ذلك النماذج الأساسية الأكثر تقدمًا وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية". ويهدف المشروع إلى المساعدة في الاستفادة من الفوائد ومعالجة المخاطر والتحديات التي تفرضها هذه التقنيات.

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