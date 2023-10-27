العزب الطيب يطالب بوقف التطبيع وطرد سفراء إسرائيل من الدول العربية

هجمات لم تحدث من قبل..

تفاصيل الهجوم الكامل على قطاع غزةتقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزة

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مصطفى بكري يطالب الدول العربية بطرد سفراء أمريكا واستخدام سلاح البترول لوقف الحرب على غزةأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الوضع في غزة الآن يحتاج التمسك بالأرض، لافتا إلى أن المقاومة تقوم الآن بأفضل وأشرس معركة جهاد في التاريخ. اقرأ أكثر ⮕

مظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزةمظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزةمظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

هل التدخل العسكري العربي الرد على الاجتياح البري لغزة؟ خبير إستراتيجي يُجيبقال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن التدخل العسكري من الدول العربية في الحرب الحالية والاجتياح البري الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة ليس الحل. اقرأ أكثر ⮕

البرلمان الليبي يطالب سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورا&160;برلمان ليبيا يحتج على موقف الدول الداعمة لإسرائيل في حربها مع حماس في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية أوزبكستان يدعو إلى وقف النزاع المسلح في قطاع غزةبحث وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف مع سفراء كل من مصر والجزائر والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وفلسطين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل لدى أوزبكستان تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕