العدوان على غزة.. قوات الاحتلال تخفى جرائمها بقطع الاتصالات والإنترنت

ويعاني حوالي مليوني شخص في غزة بسبب قطع الاتصالات والإنترنت، من صعوبة في الاتصال بالعالم الخارجي، ليتم عزل القطاع عن العالم الخارجي.
وعملت قوات الاحتلال على قصف البنية التحتية للاتصالات في قطاع غزة، وذلك ضمن عمليات القصف التي تطال العديد من قطاعات البنى التحتية في غزة من كهرباء ومياه ومستشفيات وغيرها من الخدمات.الأسبوع الماضي تم استهداف خطين من الخطوط الثلاثة التي تمد القطاع بالاتصالات، ولم يتبق إلا خط واحد فقط تم استهدافه اليوم من قبل طيران الاحتلال.
إلا أن الوضع في غزة، يشهد حالة من القصف هو الأعنف منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى اجتياح غزة بريا وهو ما جعلها تقصف ما تبقى من شبكات اتصالات، وهو ما أدي إلى توقف خدمات الإنترنت والاتصالات.أفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن شركة الاتصالات الفلسطينية، إن القصف الإسرائيلي دمر جميع المسارات الدولية المُتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي. headtopics.com
وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية"جوال"، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": نأسف للإعلان عن انقطاع كامل وكافة خدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل". وأضافت:"فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المُتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المُدمرة سابقًا خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب".أفادت قناة"القاهرة الإخبارية"، بأن الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن انقطاعه عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل.
وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني: شعر بالقلق الشديد بخصوص امكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الاسعافية، لا سيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الاسعاف الى المصابين والجرحى. headtopics.com