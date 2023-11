العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة محور اهتمام كبار كتاب الصحف

وأكد سلامة أن المطلوب وعي شعبي، وأفكار خلّاقة من الشباب المصري لإنتاج أسماء تجارية مصرية (براندات)، تستهوي الشباب، ويتم تصديرها بعد ذلك إلى خارج مصر لنضمن أن كل العوائد تصب فى خانة الاقتصاد الوطني، بعيدا عن أوهام، وسراب الغرب الداعم للعدو الإسرائيلي منذ أن تم زرعه في المنطقة.

واختتم مقاله قائلا"إذا كنا نتحدث عن حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية فإن البداية الصحيحة هي في تشجيع المنتج الوطني بكل أشكاله، وأنواعه، ولتكن دعوات المقاطعة الآن حافزا قويا لتشجيع المنتجات الوطنية فى كل المجالات".

وفي عموده"في الصميم" بصحيفة (الأخبار)، قال الكاتب الصحفي جلال عارف"بينما كان معبر رفح يستقبل الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، ويدفع بعشرات الشاحنات من المساعدات المصرية والدولية لأبناء غزة، ويمر منه المئات من مزدوجي الجنسية إلى الخارج، كانت حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة، والجرائم النازية التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية تتوالى، ولم تمنع المذبحة التي قامت بها إسرائيل في مخيم «جباليا» وراح ضحيتها أكثر من 400 شهيد وجريح من تكرار قصف...

وأكد الكاتب أن إسرائيل لم تكن تجرؤ على ذلك إلا بعد أن توالت التصريحات الأمريكية والأوروبية الرسمية تبرر لها جرائمها البربرية، وتبرر لنفسها دعم النازية الصهيونية، وتؤكد معارضتها للجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه رغم التفوق العسكري المفترض لجيش إسرائيل والدعم الغربي غير المسبوق، والأساطيل الأمريكية التي تحرس شواطئ الكيان الصهيوني.. فها هو نتنياهو يعترف ـ مع بداية الغزو البري ـ أن جيش إسرائيل يتكبد خسائر مؤلمة!!.

وتساءل جلال عارف في نهاية مقاله"إلى متى يستمر التواطؤ الأمريكي والغربي عموما مع إسرائيل وحرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني.. وإلى متى تتحمل نتائج هذا التواطؤ؟.. مشيرا إلى أن هذا السؤال لم يعد فى إمكان مجرمي الحرب الإسرائيليين والمتواطئين معهم أن يتجنبوه.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: تصور خاطئ.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحفسيطرت تطورات الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على اهتمامات كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء...

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: شهداء وجرحى وجرافات وآليات عسكرية.. مخيم جنين شاهد على جرائم إسرائيلبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الوحشي والجنوني على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها في الضفة الغربية، وسط تخاذل دولي وغربي مخيف أمام المجازر الإسرائيلية.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: شريك في العدوان.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحفسلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على الشأن المحلي والحرب على قطاع غزة...

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: بالخرائط التفاعلية.. كيف أصبح ملايين الإسرائيلين تحت نيران صواريخ المقاومة؟تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 8796 شهيداأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796 شهيدا.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕