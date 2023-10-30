العربية اتهشمت .. تعرض مصطفى كامل لـ حادث سير

وشارك مصطفى كامل صور لسيارته المتهشمة عبر حسابه بفيسبوك وكتب :" الحمدلله .. قدر الله وما شاء فعل.

أصدر النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بيانا اعلاميا اكد خلاله أن أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن جموع موسيقيي جمهورية مصر العربية يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لشهداء الحرية من الشعب الفلسطيني الشقيق وبخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وقال النقيب العام للمهن الموسيقية في بيانه : انطلاقاً من موقف واحد وداعم للقيادة السياسية المصرية والإرادة الوطنية تحت قيادة ونرفض رفضاً قاطعاً فكرة الكيان الصهيوني ومن خلفهم لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء غزة من وطنهم الى ارض سيناء المصرية ، كما نرفض التجويع والتشريد وضرب المدنيين والمرضى العزل في المستشفياتوقال النقيب العام للمهن الموسيقية : نعلن اننا مستعدون للحشد الشعبي والاعتصام متى كان ذلك في صالح قضيتنا التي لا يساور عدالتها شك. headtopics.com

وأضاف النقيب العام للمهن الموسيقية في بيانه : السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى نعلن نحن نقابة المهن الموسيقية اننا جاهزون أبداً ودائماً للتضحية والفداء من اجل الامن الوطنى المصرى والقومى والعربى ونصطف جميعاً خلف قيادتنا السياسية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الأبي ، ونحن في ذلك درع وسيف جاهزون للدفاع عن قضيتنا المترسخة في وجدان الشعب المصرى العظيم

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