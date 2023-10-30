العاهل الأردني يؤكد ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية

أطباء بلا حدود: الفظائع في غزة بلغت حدا لم نشهده من قبلالسيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات جهود حماية الأراضي الزراعيةمصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 3:24 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 3:24 موبحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، ودعا ملك الأردن، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في توفير الدعم للأونروا في ظل التحديات التي تواجهها خصوصا في غزة.

وجدد التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع، وعدم إعاقة عمل المنظمات الدولية خلال تأدية واجباتها الإنسانية، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع.

شكري يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في غزةشكري يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مدعي المحكمة الجنائية الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم في غزة.. ولن نقف صامتينشدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على ضرورة العمل على إيصال الغذاء والدواء للفلسطينيين والمدنيين في قطاع غزة، مطالبًا إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

السيسي يؤكد لبايدن ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية وإيصال المساعدات لأهالي غزةأكد الرئيس السيسي موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕

جوتيريش يجدد مناشدته بوقف إطلاق النار فورا لمعالجة الكارثة الإنسانية فى غزةجدد الأمين العام للأمم المتحدة 'أنطونيو جوتيريش' مناشدته القوية بالوقف الفوري لإطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية اقرأ أكثر ⮕

جوتيريش يجدد مناشدته بوقف إطلاق النار فورا لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزةجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مناشدته القوية بالوقف الفوري لإطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية اقرأ أكثر ⮕

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا وتدفق المساعدات ضرورة ملحةالصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا وتدفق المساعدات ضرورة ملحة الي قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕