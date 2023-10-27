العالم هذا المساء.. الاحتلال يوزع منشورات تهدد الفلسطينيين بالضفة لترك منازلهم والهجرة للأردن.. مسيرة تجوب شوارع رام الله دعما لقطاع غزة.. والأمم المتحدة: سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسى الإنسانية

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية.قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن منشورات مجهولة تم توزيعها فى الضفة الغربية تحمل رسالة تهديد للفلسطينيين فى الضفة بترك منازلهم وأرضهم والهجرة القسرية للأردن.

وكان نص الرسالة كالتالى: "أهالى العدو فى الضفة اليهودية إن منظمة حماس الداعشية الساعين فى الأرض فسادا قد ارتكبت أكبر خطأ تاريخى معلنة الحرب علينا وهى تذبح أطفالا وشيوخا وتسبى العجائز والرضع وتبقر بطون الحوامل النساء، أنتم أردتم نكبة مثل نكبة 1948 فوالله ستنزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن بشكل منظم فبعدها سنجهز على كل عدو وسنطردكم بقوة من أرضنا المقدسة التي كتبها الله لنا والذي أمرنا بعدم الارتداد عنها مهما صار لتتم علينا كلِمَة رَبَّنَا الْحُسْنَى بِمَا...

الأمم المتحدة: غزة ستتكبد 'وابلا غير مسبوق من المآسي'حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، من أنه بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية . اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسى الإنسانيةحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم /الجمعة/ من أنه 'بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسى الإنسانية'. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يوزع منشورات تهدد الفلسطينيين بالضفة لترك منازلهم والهجرة للأردنقالت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' إن منشورات مجهولة تم توزيعها فى الضفة الغربية تحمل رسالة تهديد للفلسطينيين فى الضفة بترك منازلهم وأرضهم والهجرة القسرية للأردن. اقرأ أكثر ⮕

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التاريخ سيحاكمنا .. جوتيريش : غزة ستتكبد وابلا غير مسبوق من المآسيحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، من أنه بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية . اقرأ أكثر ⮕

بعد الاجتياح الإسرائيلي لغزة.. مظاهرات في رام الله تهتف الشعب يريد كتائب القسامخرجت تظاهرات في مدينة رام الله مساء اليوم الجمعة، تضامنا مع سكان غزة بعد بدء الاحتلال اقرأ أكثر ⮕