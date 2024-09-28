العالم يحتفل باليوم العالمي للسعار.. الطب البيطري: يتسبب في وفاة 59 ألف شخص حول العالم سنويا.. مصر تمتلك القدرات الطبية والبشرية للقضاء عليه.. هدفنا تحقيق مصر خالية من السعار بحلول 2030

العالم يحتفل باليوم العالمى للسعار.. الطب البيطرى: يتسبب فى وفات 59 ألف شخص حول العالم سنويا.. و مصر تمتلك القدرات الطبية والبشرية للقضاء عليه.. هدفنا تحقيق مصر خالية من السعار بحلول 2030"، وهو احتفال سنوي يقام في 28 سبتمبر لرفع مستوى الوعي حول داء الكلب و الوقاية منه بدأ فى عام 2007 ويتم تنسيقه من قبل التحالف العالمى لمكافحة داء الكلب وذلك تحت عنوان "كسر حدود داء الكلب " .

من جانبها نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية "منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحه العالمية " اليوم إحتفال باليوم العالمي لمرض‏‎بدأت الاحتفالية بكلمة ممثلين لجميع الجهات المشاركة وتحدث الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للخدمات البيطرية عن كل ما يتعلق بمرض السعار ووبائيته وطرق السيطرة عليه في إطار النهج العالمي للقضاء علي مرض السعار بحلول عام 2030 .

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مبادرة بداية بهدف الاستفادة من الموارد البشرية فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن القضاء على مرض السعال يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل وزارات الصحة والبيئة والتنمية المحلية مشددًا على ضرورة العمل كفريق واحد لتحقيق هدف مصر خالية من السعار بحلول عام 2030. ‏‎و تحدث ممثل وزارة الصحة عن الدور الرائد لوزارة الزراعه متمثلة في الهيئه العامه للخدمات البيطرية في السيطرة علي مرض السعار والاستجابه السريعه والفورية لبلاغات وزارة الصحه عن حالات العقر الجماعي .

داء الكلب الوقاية التطعيم الصحة العامة مصر

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