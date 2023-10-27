العالم ينتفض لنصرة غزة..مظاهرات ليلية في عدة دول ضد العدوان الاسرائيلي|شاهد

حيث اصبحوا يعيشون فقط تحت ويلات النيران دون ماء او كهرباء او انترنت في جريمة مكتملة الاركان ما سماها البعض بالابادة الجماعية، والتي فور بدأها اطلقت شرارة التظاهرات مناصرة لغزة في العديد من بلدان العالم.تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.. مساجد العراق تبدأ بالتكبير الجحيم..

— RT (@RT_com) October 27, 2023 كما خرج أهالي يتجمعون في مدينة اسطنبول التركية مطالبين حكومتهم بطرد السفير الاسرائيلي من البلاد اعتراضا على انتهاكات اسرائيل ضد المدنيين..— Palestine Highlights (@PalHighlight) October 27, 2023 وتظاهر الالاف في تونس مرددين"بالروح بالدم نفديكي يا غزة"— مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) October 27, 2023

كما اجتاحت المظاهرات المنددة بالهجوم العنيف من اسرائيل ضد قطاع غزة المدينة البريطانية لندن مطالبين بالتوقف عن قتل المدنيين وعودة المساعدات الانسانية في اقرب وقت. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة. headtopics.com

بدأ مستخدمو منصة X “تويتر" سابقاً للتواصل الإجتماعى فى استخدام هاشتاج #starlinkforgaza، لطلب تزويد قطاع غزة بقمر صناعى للإنترنت من إيلون ماسك، لوقف الإعتداء الإسرائيلى. وطالب المستخدمون من إيلون ماسك توفير خدمة الإنترنت عبر القمر الصناعى starlink لسكان غزة ليتمكنوا من الإتصال بالعالم من جديد، مثلما قام الملياردير الشهير مع أوكرانيا عقب تعرضها للهجوم الروسى منذ بداية العام الماضى، بعد قطع جميع خدمات الإنترنت الأرضى والنقال عنها.

مظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزةمظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزةمظاهرات في عدد من المدن العربية والأوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحمَ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين ضد الإرهاب الصهيونيعلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على استمرار العدوان الإسرائيلي في التصعيد ضد قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

العالم هذا الصباح..مندوب الصين: مشروع القرار الأمريكى بشأن غزة لا يفرق بين الحرب والسلم.. أمريكا توافق على إرسال بطاريتين من طراز القبة الحديدية إلى إسرائيل.. نتنياهو: 7 أكتوبر كان يوما أسود في تاريخ إسرائيلاستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة وفشل مجلس الأمن فى التوصل إلى قرار يوقف المذبحة فى قطاع غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يدعو إلى تحقيق يكشف أسباب الفشل الإسرائيلى اقرأ أكثر ⮕

2913 طفلا.. ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة2913 طفلا ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

2913 طفلا.. ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة2913 طفلا ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕