العالم هذا الصباح.. روسيا: التصعيد فى الشرق الأوسط ناجم عن السياسة الأمريكية.. الخارجية الفلسطينية: نفاد وقود المستشفيات فى قطاع غزة ينذر بكارثة حقيقية.. والبنتاجون: لدينا بعض القوات على الأرض فى إسرائيل

وأضاف: "بدلا من المساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة على العكس من ذلك تساهم في تصعيد هذا الصراع من خلال تزويد المنطقة بالأسلحة وإرسال حاملات الطائرات"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق أهدافها الخاصة، المتمثلة في الحفاظ على الهيمنة العالمية وضمان أمنها.

وقالت الوزارة -في بيان صحفي- إن الكارثة تتهدد مرضى العناية المكثفة والأطفال والرضع والخدّج، ومن هم بحاجة لعمليات فورية لا يمكن تأجيلها، كما أن من أجريت لهم عمليات بحاجة ماسة للعناية وغيرها من الحالات التي ستواجه الموت المحقق في حال توقفت المستشفيات عن العمل، كما حدث في مستشفى الصداقة التركي الذي توقف بسبب نفاد الوقود، وما ترتب عن ذلك من تعريض مئات المواطنين المصابين بالسرطان لمخاطر كبيرة.

وشددت الوزارة على أن استهداف المستشفيات سواء بالقصف أو نفاد الوقود هو أخطر جريمة إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجريمة كبرى ضد الإنسانية، وحكم إسرائيلي بإعدام مئات المدنيين الفلسطينيين.وطالبت الوزارة، جميع الدول المانحة التي قامت ببناء ودعم بناء وتشغيل المستشفيات المهددة بالإغلاق في قطاع غزة، بالتحرك فوراً لرفض إغلاقها ووقف عملها الإنساني، مشددة على أن على العالم ألا يقبل بذلك، وأن يتخذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة لتزويدها بالوقود فورا.

وتابعت نائب متحدث وزارة الدفاع الأمريكية: "نريد نهاية الصراع بين إسرائيل وغزة، والغرض الأساسي من نشر الحاملتين هو إرسال رسالة إلى أي دولة أو طرف فاعل من غير الدول التي ترغب في توسعة نطاق الصراع أو الاستفادة من تبعات هذا الأمر".

وواصلت: "لدينا بعض القوات على الأرض في السفارة الأمريكية بإسرائيل للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن، والأمر لا يتعلق بالانخراط في هذه الهجمات البرية بأي شكل، قواتنا محدودة لتقديم المشورة وتقييم الموقف برمته".تتوجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى المملكة المتحدة للقاء رئيس وزراء بريطانيا ريتش سوناك وزعماء آخرين لمواصلة المباحثات الوثيقة بشأن الصراع فى غزة والحرب الروسية في أوكرانيا.

