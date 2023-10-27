العتباني حكما لمواجهة زد أمام سموحة في الدوري

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، قيادة مباراة زد أمام سموحة، والتي ستقام على استاد القاهرة، للحكم محمد العتباني.يعاون العتباني كلا من رجب محمد مساعد أول، محمد مجدي سليمان مساعد ثان، بينما يتواجد محمود وفا حكما رابعا.أمًا سموحة فيبحث عن تضميد جراحه بعد الهزيمة بخماسية مقابل هدف.

وتقام المباراة في السابعة مساء على استاد القاهرة ملعب زد، ضمن مواجهات قوية منتظرة في منافسات الجولة الخامسة من دوري النيل.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..

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