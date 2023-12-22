العالم يودع عام 2023 بنشر أهم الأبحاث الطبية

بمناسبة قرب انتهاء عام 2023، نقدم أهم الأبحاث الطبية التي تم نشرها في مجال الطب والصحة، حيث كان عام 2023 ملىء بالأبحاث الطبية التي تخدم المرضى. تشير الأبحاث إلى أن القرفة ومكوناتها النشطة مفيدة للمخ والذاكرة، بينما يحفز الزنجبيل جهاز المناعة. تم اكتشاف أيضًا أن بعض البروبيوتيك يمكن استخدامها كعلاج واعد لارتفاع ضغط الدم. وفي بحث آخر، تم إثبات أن السكر الأبيض سام للجينات.





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