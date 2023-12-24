العالم هذا المساء.. المركزى للإحصاء فى فلسطين: العدوان الإسرائيلى على غزة دمر خُمس الأراضى الزراعية.. ارتفاع سعر العنب فى إسبانيا 227% بسبب احتفالات الكريسماس.. وبيرو تضبط 4 آلاف سلحفاة مهددة بالانقراض





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