الطيب: على الأمة العربية إنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم الذي تُمارس ضده مجزرة لم يعرف التاريخ مثيلا لها

ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدبعد مرور نصف قرن على رحيله.. أدب طه حسين مصدر إلهام على الشاشةقوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجوما بحريا تحضيريا على قطاع غزةعلق فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على العدوان الإسرائيلي العاشم الآن في غزة.

وقال الطيب عبر صفحته على منصة إكس (تويتر سابقا):"إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية".

وأضاف:"على العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني". واختتم شيخ الأزهر قائلا:"وواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها". headtopics.com

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