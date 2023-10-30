الطلائع يكشف سبب استبدال جودوين بين شوطى مباراة سيراميكا

كشف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، سبب استبدال لاعبه النيجيري جودوين شيكا مهاجم الفريق خلال شوطى مباراة سيراميكا، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "جودوين مهاجم متميز ويبذل مجهودا مضاعفا خلال المباريات وشارك فى مباراة سيراميكا بعد التعافى من الإصابة بالعضلة الضامة".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "شعر اللاعب بألم فى العضلة الضامة ولكن فى القدم الأخرى، فقررت على الفور استبداله خوفاً من تفاقم الإصابة، وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى لتجهيزه لمواجهة الاسماعيلى المقبلة". ويستعد الطلائع لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الرابعة عصر الاحد 5 نوفمبر المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الاسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري.

ومنح بسيونى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم بسبب الاجهاد على أن يستأنف الطلائع تدريباته عصر غداً الثلاثاء استعداداً لمواجهة الاسماعيلى.نغمة الانتصارات الغائبة بفوزه على ضيفه سيراميكا على إستاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري المصري، سجل اللاعب النيجيري جودوين شيكا في الدقيقة (40) لصالح طلائع الجيش. headtopics.com

وأنهى الطلائع، مقاطعة الانتصارات منذ الجولة الأولى حين تغلب على البنك الأهلي (2-0) ثم تعادل مع إنبي بدون أهداف، وخسر أمام مودرن فيوتشر (0-2)، وأمام المصري البورسعيدي (0-1). ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني إلى 7 نقاط في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري.كوبرى الفردان الجديد يعيد خدمة القطارات لسيناء من جديد.. اعرف التفاصيلبايدن يصدر أمرا تنفيذيا شاملا للاستفادة من الذكاء الاصطناعى وإدارة مخاطرهالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد مواجهة صن داونز

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