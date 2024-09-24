الطفل الحرمان عاطفياً عرضة للتطرف

وفي إطار الاهتمام بمواجهة ال تطرف اللى بيعد أحد أبرز المخاطر اللى بتهدد استقرار ال مجتمع ات، ومن هنا بتظهر الحاجة للعودة إلى قيمنا والتحديات على الآباء والأمهات من ضرورة الاعتناء الجيد بأبنائهم وتحصينهم ضد هذه الأفكار الم تطرف ة والهدامة.

حيث كشف الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي من خلال مداخلة هاتفية عن:" من يلعب على تغير الفكر الدينيى، يكون الطفل في حالة الحرمان العاطفي ويشعر بضغوط نفسة معنية، ويقوم من خلالها بالضغط على نقاط الضعف عند الطفل". وأضاف جمال فرويز:" وينتج عنها جرائم مركبة، وأصبح المجتمع يتجه للدين الظاهري دون العمل بالمضمون الحقيقي لنرى في المجتمع كل ماهو سيء، لافتا إلى أن هناك فئة كبيرة من الهاربين من مصر كانوا من الملحدين والآن تحولوا إلى متطرفين بما يعكس مدى الاضطراب الذي وصلت إليه الشخصية المصرية".

واكد بضرورة ربط التربية بالتعليم والاعتناء بالثقافة، والاهتمام بالأسرة والنشء والأجيال المقبلة المحرومة عاطفيا، وينتج عنها اتجاه الشباب للبحث عن علاقات وهمية، وبعد فشلها تتحول العلاقة لجريمة قتل.رئيس الإمارات: جهود مصر وقطر والولايات المتحدة خطوة أولى نحو تحقيق السلامالطامى يقترب من الرحيل عن الاتحاد السكندرى

تطرف حرمان عاطفي أطفال الجريمة مجتمع

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