الطاقة الشمسية تحطم الأرقام القياسية فى أوروبا.. تركيب 58 جيجاوات فى عام 2023 مع خطة لزيادة 85 جيجاوات فى 2026.. إسبانيا وإيطاليا أكبر أسواق الطاقة المتجددة لجاذبية المستثمرين.. والقارة تلجأ لأكبر مصنع هيدروجين

وعلى النقيض من ذلك، تكافح إسبانيا للحفاظ على الزخم هذا العام، على الرغم من أدائها القياسي في عام 2022، وتشمل الأسواق الناشئة الرئيسية الأخرى بولندا وهولندا، حيث كان نموها مدفوعا بشكل أساسى بزيادة التركيبات على الأسطح، وهو الاتجاه الذى يكتسب زخما فى جميع أنحاء القارة.

فى المجموع، تغلق الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة عام 2022 بطاقة شمسية كهروضوئية قدرها 208.9 جيجاوات، بزيادة 25%عن العام الماضى. وتشير التوقعات إلى تجاوز نمو قدره 50 جيجاوات فى عام 2023، بهدف النمو إلى 85 جيجاوات فى عام 2026، وهو العام الذى من المتوقع أن تلعب فيه مصادر الطاقة المتجددة دورًا رائدًا فى سوق الطاقة.) بالفعل قبل بضعة أشهر أنه بحلول عام 2027، ستشكل الطاقة الشمسية ما يقرب من 20% من توليد الطاقة العالمى.

اما فى اسبانيا، يلجأ الإسبان إلى تركيب الالواح الشمسية، خاصة مع الارتفاع المسجل فى أسعار المحروقات ما يشكل فرصة لإسبانيا، لتقليص تأخرها فى هذا القطاع. اما عن الهيدروجين الأخضر، تفتح أوروبا أبواب عصر جديد بمصدر جديد للمواد الخام "الهيدروجين" ومع ذلك، يتعين علينا مراجعة نموذج التوريد والاعتماد على الواردات المحتملة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: تركيب 400 ألف عداد كودى إجبارى لسارقى التيار الكهربائى جنوب القاهرةكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع ستبدأ فى تركيب 400 الف عداد كودى مسبوق الدفع اجبارى للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: وزير الكهرباء يبحث مع «سيمنز الألمانية» التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددةاستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، اندرياس ماتيه Andreas Matthe الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة سيمنز، ومصطفى الباجورى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر، والمهندس محمد بدران رئيس قطاع المنتجات الكهربائية بسيمنز مصر والوفد المرافق لهم، وذلك لبحث سبل التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة...

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الولايات المتحدة والنرويج يبحثان تعزيز المصالح المشتركة ودعم أوكرانيابحثت الولايات المتحدة والنرويج، خلال منتدى الطاقة والمناخ الأمريكي النرويجي، تعزيز الأولويات الثنائية الرئيسية والمصالح المشتركة بما في ذلك مساعدة الطاقة لأوكرانيا، وأمن الطاقة الأوروبي

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: ارتفاع مبيعات السيارات بأوروبا بنسبة 15.2% منذ يوليو 2022 وحتى يوليو 2023ارتفعت مبيعات السيارات في أوروبا مع استعادة سيارات الديزل المركز الثالث في حصة السوق من السيارات الكهربائية، منذ يوليو 2022 وحتي يوليو 2023.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أسعار الخضروات اليوم 1 نوفمبر في سوق العبورشهدت أسعار الخضراوات فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ، حالة استقرار في سوق العبور للجملة ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أسعار الخضراوات اليوم 31 أكتوبر في سوق العبورشهدت أسعار الخضراوات فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 ، حالة استقرار في سوق العبور للجملة ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕