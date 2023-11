الضفة الغربية تشهد 1820 عملية إطلاق نار منذ «طوفان الأقصى»

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، منذ عملية طوفان الأقصى، بلغت حصيلتها نحو 1830 فلسطينيًا، منذ 7 أكتوبر الماضي«القاهرة الإخبارية»: اليابان تواصل جهودها لتهدئة الأوضاع في غزةطرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ALBAWABANEWS: أبوبكر الديب يكتب: الحرب على غزة.. سيناريوهات مرعبة بأسواق النفط.. البنك الدولي 'قلق'.. وأمريكا تخشى سيناريو 1973.. و'الغاز' يكوي جيوب الأوروبيينحالة من عدم اليقين تسيطر علي أسواق النفط، منذ اطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر الجاري، وما تلاها من عدوان اسرائيلي علي فلسطين وخاصة قطاع غزة،

ELBALADOFFICIAL: ارتفاع حصيلة الوفيات بجيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 317 عسكرياأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء عن حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر ، على إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى .

ELWATANNEWS: مقتل 315 جنديا لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ «طوفان الأقصى»أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 315 من جنوده منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الحالي وحتى الآن، فضلا عن 240 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة، وذلك حس

جريدة الفجر: الاحتلال الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في آخر تحديث له عن عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

جريدة الفجر: 'حزب الله' يعلن عن مقتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء 'طوفان الأقصى'كشف حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء خسائر الجيش الإسرائيلي في التصعيد على الحدود اللبنانية منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم

جريدة الفجر: عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 330 عسكريا في صفوفه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها

