الضغوط الداخلية تزداد ضد نتنياهو.. المحكمة العليا توجه ضربة لرئيس الوزراء وتلغي حجر أساس إصلاحاته القضائية.. مخاوف من أزمة دستورية.. واستطلاع: الشعبية تتراجع لـ15%.





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