الضربة الضخمة في بيروت تترك واشنطن والغرب عاجزين أمام إسرائيل

أمريكا عاجزة .. "BBC" تعلق على استشهاد حسن نصر الله وتراجع نفوذ واشنطن.. اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله يعكس نية التصعيد فى المنطقة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.. ويحرج بايدن..

واعتبرت بى بى سى إن الولايات المتحدة ليس لديها نفوذ يمكن استخدامه ضد أي جانب. لا يمكنهم بموجب القانون التحدث مع حزب الله وحماس لأنهما مصنفان كمنظمات إرهابية أجنبية. ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية بعد أسابيع قليلة، أصبح احتمال ممارسة الضغوط على إسرائيل أقل مما كان عليه في العام الماضي. ولكن خلال العام الماضي اعتاد نتنياهو على تحدي رغبات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الطريقة التي تقاتل بها إسرائيل. وعلى الرغم من تزويد إسرائيل بالطائرات والقنابل المستخدمة في الغارة على بيروت، كان الرئيس بايدن وفريقه متفرجين.

واعتقد بايدن أنه يستطيع إقناع نتنياهو ليس فقط بتغيير الطريقة التي تقاتل بها إسرائيل - فقد قال الرئيس مرارًا وتكرارًا إنها تفرض الكثير من المعاناة وتقتل الكثير من المدنيين الفلسطينيين - ولكن أيضًا بقبول خطة أمريكية لليوم التالي تعتمد على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.وبعد الهجوم على بيروت، كرر بلينكن وجهة نظره بأن مزيجًا من الردع والدبلوماسية قد منع حربًا أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط. ولكن مع خروج الأحداث عن سيطرة الولايات المتحدة، فإنه لا يبدو مقنعًا.

إسرائيل حزب الله حسن نصرالله الولايات المتحدة لبنان

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