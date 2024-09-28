تحت عنوان " الضربة الضخمة في بيروت تترك واشنطن والغرب عاجزين أمام إسرائيل "، ألقت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، الضوء فى تحليل لجيريمى باون، على إعلان إسرائيل اغتيالفى الضاحية الجنوبية فى بيروت ب هجوم ضخم بمثابة إشارة أكثر تأكيدا على أن ال هدنة في لبنان ليست على أجندة إسرائيل .

ودافع وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن عن السياسة التي عمل عليها لشهور. وقال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض. ولكن هذا التأكيد يبدو أجوفًا الآن، وفقا لبي بي سى. وأرادت أصوات قوية في الحكومة والجيش الإسرائيليين مهاجمة حزب الله في الأيام التي أعقبت هجمات حماس في أكتوبر الماضي. وزعموا أنهم قادرون على توجيه ضربة حاسمة لأعدائهم في لبنان. وأقنعهم الأمريكيون بعدم القيام بذلك، بحجة أن المتاعب التي قد يثيرها ذلك في جميع أنحاء المنطقة تعوض عن أي فائدة أمنية محتملة لإسرائيل.

إسرائيل لبنان بيروت هجوم هدنة

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