الصين: الأولوية الملحة الآن هى العمل على إنهاء القتال فى غزة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الأولوية الملحة الآن هى العمل من أجل إنهاء القتال في قطاع غزة، وأن تلتزم كافة الأطراف بالقانون الإنسانى الدولى وبحماية المدنيينجاء ذلك في معرض رد المتحدثة ماو نينج على سؤال فيما يتعلق بهذا الشأن فى مؤتمر صحفى وأذاعته الوزارة على موقعها بشبكة الانترنتوقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "إن الصين تأمل دائما فى تحقق كافة الفصائل الفلسطينية المصالحة والتعاون، ومع ذلك فإننا نعتقد أن الأولوية الملحة الآن هى العمل من أجل إنهاء القتال بأسرع وقت...

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الأولوية الملحة الآن هى العمل من أجل إنهاء القتال في قطاع غزة، وأن تلتزم كافة الأطراف بالقانون الإنسانى الدولى وبحماية المدنيينجاء ذلك في معرض رد المتحدثة ماو نينج على سؤال فيما يتعلق بهذا الشأن فى مؤتمر صحفى وأذاعته الوزارة على موقعها بشبكة الانترنتوقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "إن الصين تأمل دائما فى تحقق كافة الفصائل الفلسطينية المصالحة والتعاون، ومع ذلك فإننا نعتقد أن الأولوية الملحة الآن هى العمل من أجل إنهاء القتال بأسرع وقت ممكن، وأن تلتزم كافة الأطراف بالقانون الانسانى الدولى وبحماية المدنيينوأضافت قائلة "إن هذا هو ما تفعله الصين منذ فترة طويلة وإننا سنستمر فى دعوة الأطراف المعنية بالعمل معاً من أجل عدم تصعيد الموقفوأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن الصين على إتصال بالأطراف المعنية فى المجتمع الدولى وأنها تدعو هذه الأطراف إلى العمل معاً من أجل التوصل لوقف إطلاق نار فى أقرب وقت والعمل من أجل الحيلولة دون تدهور الوضع ، وأكدت أن الصين ستستمر فى بذل جهود متواصلة من أجل تحقيق ذلكالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرةمندوب مصر بالأمم المتحدة عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرةمندوب مصر بالأمم المتحدة عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕