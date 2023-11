الصين: نجري اتصالات مكثفة لمساعدة رعايانا على مغادرة غزة في أقرب وقت

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة، ارتفع عدد الشهداء إلى 8850 شهيدًا، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 24 ألف شخص.أما فيما يتعلق بالضفة الغربية، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 130 شهيدًا، والجرحى إلى 2100 منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

وأكدت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين، مما يبرز تأثير العنف الهائل على الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع الفلسطيني.غزة: 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقودجماهير الأهلي تحتشد في مدرجات ملعب مباراة صن داونز

