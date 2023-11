الصين: اتصالات مكثفة لمساعدة رعايانا على مغادرة غزة في أقرب وقت ممكن

وأوضحت القناة أن مدير عام المستشفيات في غزة، أكد أن أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي قد تتوقف بسبب نقص الوقود.

MOBTADA: الصين: نجري اتصالات مكثفة لمساعدة رعايانا على مغادرة غزة في أقرب وقتأعلنت الصين، أنها تجري اتصالات مكثفة لمساعدة رعاياها على مغادرة غزة في أقرب وقت ممكن، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة 'القاهرة الإخبارية'.

ALBAWABANEWS: وزير خارجية بريطانيا: يجب دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لغزة بأسرع وقتأكد جيمس كليفرلي، وزير خارجية بريطانيا، أنه من المهم أن تتمكن المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من دخول غزة في أسرع وقت ممكن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل.

ELBALADOFFICIAL: الصين تعلن عن نيتها عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن القضية الفلسطينيةقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، إن بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام واسع النطاق في أقرب وقت ممكن، لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو حل الدولتين .

YOUM7: الصين: ندعم عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن القضية الفلسطينيةقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، الأربعاء، إن بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام واسع النطاق في أقرب وقت ممكن، لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو 'حل الدولتين'.

SHOROUK_NEWS: أطباء بلا حدود.. أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزةيجب السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي

ELBALADOFFICIAL: بريطانيا تطالب بسرعة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزةقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إنه من المهم أن تتمكن المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

