الصيام المتقطع: أكثر من مجرد خسارة الوزن

لإنقاص الوزن، ويوصي خبراء التغذية والأطباء ب الصيام المتقطع لفقدان الوزن بشكل صحي والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ومع ذلك، فإن الصيام المتقطع يوفر لك أكثر من مجرد مساعدتك على إنقاص الوزن، فهو إجراء وقائي محتمل ضد العديد من حيث يمكن أن يمنع التراكم المفرط للبيتا أميلويد في الدماغ، وهو السمة المميزة ل مرض الزهايمر ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع في التحكم فى بعض السمات التي ترتبط بشكل متزايد ب مرض الزهايمر ، والذي يشار إليه أحيانًا باسم مرض السكري من النوع الثالث.

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الصيام المتقطع خسارة الوزن مرض الزهايمر مرض باركنسون الجهاز الهضمي

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