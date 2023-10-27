الصليب الأحمر الدولي: آلاف المدنيين يتعرضون لأعنف قصف تشهده غزة

مصراوي قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، "آلاف المدنيين يتعرضون لأعنف قصف تشهده غزة على الإطلاق" وتابع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الجمعة، فقدنا الاتصال مع الهلال الأحمر الفلسطيني ولا نستطيع معرفة ما يحدث في غزة. وأضاف " نشعر بقلق عميق تجاه المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة.

رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق. وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد. وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

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