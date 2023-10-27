الصليب الأحمر يعلن دخول أول أطقمه الطبية إلى غزة منذ اندلاع الحرب

وأوضحت المتحدثة أن"ستة أفراد من الطاقم الطبي مروا عبر معبر رفح الحدودي من مصر إلى غزة، إلى جانب أربعة متخصصين آخرين من اللجنة الدولية، وست شاحنات مساعدات"، حسبما نقلت وكالة"فرانس برس".

وأضاف فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للصليب الأحمر، أن"القافلة تمثل جرعة صغيرة من الإغاثة، لكنها ليست كافية"، وأضاف في بيان:"فريقنا الجراحي وإمداداتنا الطبية سيساعدان في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة، لكن هناك حاجة ملحّة لوصول إمدادات إنسانية آمنة ومستدامة، فهذه الكارثة الإنسانية تتفاقم كل ساعة".

وتعكس تصريحات اللجنة الدولية تصريحات الأمم المتحدة التي حذرت، في وقت سابق، من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وبينما وصلت مساعدات محدودة إلى القطاع، في الأيام الأخيرة، لم يتمكن السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة من الفرار من الحرب، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 7326 شخصا قتلوا في غزة وأصيب 18967 آخرون. headtopics.com

ولم تفلح الجهود الدولية حتى الآن في خفض التصعيد في قطاع غزة، منذ أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة"حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية"طوفان الأقصى" لوضع حد"للانتهاكات الإسرائيلية".

من جانبه، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر(الكابينيت)، على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة"حماس" الفلسطينية عملية طوفان الأقصي "، كما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية"السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي"حماس" داخل المستوطنات.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. headtopics.com

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