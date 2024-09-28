الصفدي: إسرائيل مسؤولة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان

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وقال الصفدي في تدوينة له على حسابه الشخصي في منصة"إكس":"نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان الذي تشنه وحشيًا من دون أي رادع قانوني أو إنساني، في الوقت الذي تواصل فيه عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية. ندين عدوانها على لبنان وخرقها سيادته، وقصفها عاصمته، وقتلها مواطنيه، وتهديدها أمنه واستقراره"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية .

وأضاف "نتضامن مع لبنان ومع شعبه الشقيق وهو يواجه هذا العدوان ويلملم جراحه، ونؤكد وقوفنا معه ومع سيادته وأمنه واستقراره وتماسكه وسلمه".

إسرائيل، لبنان، عدوان، الصفدي، أردنية

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