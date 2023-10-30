الصلاة على روح الفنان اللبناني بطرس فرح في كنيسة مار جاورجيوس اليوم

وفي وقت سابق، أعلن نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان نعمة بدوي، بطرس فرح، وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «بطرس فرح وداعا..

هذا الممثل المتميّز الذي شارك الفنان زياد الرحباني بجميع أعماله تقريباً من (نزل السرور) إلى (لولا فسحة الأمل)، وشارك الفنان ملحم بركات، في مسرحية (ومشيت بطريقي) وعمل مع الفنان جورج خباز بعدة أعمال في المسرح».الفنان الكبير والقدير بطرس فرح وتتقدم من أسرته ومن أصدقائه ومن محبيه بأحرّ التعازي».الراحل كان قد خاض تجربة السينما من خلال مشاركته كضيف شرف في فيلم «Cash Flow 2».

موعد جنازة الفنان اللبناني بطرس فرحيُشيع جثمان الممثل اللبناني القدير بطرس فرح، اليوم الإثنين، الذي توفي بالأمس، تاركًا خلفه بصمة مميزة في عالم الفن. اقرأ أكثر ⮕

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